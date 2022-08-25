Kalçasındaki dolguları eritmişti! Kim Kardashian göğüslerinin yarısını açıkta bıraktı

Kanye West ile henüz boşanma aşamasındayken aşk yaşamaya başladıkları Pete Davidson'la ayrılık kararı alan Kim Kardashian sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Pete Davidson ile cinsel anlamda mutlu olsa da görüşemedikleri için ilişkisini sürdüremeyen Kim kendini işlerine verdi.

Markasının modellerinin reklamını kendi yapan Kim Kardashian son dönem kalçalarını eritmesiyle de gündemde. Kıvrımlı hatlarıyla adından söz ettiren Kim son olarak arabasının üzerinde ve yanında pozlar verdi.

Gri bir mayo giyen Kardashian göğüslerinin yarısının açık kalmasını ise umursamadı.

SKIMS'in kurucusu hem fit haliyle hem de ilginç gözlükleriyle olay oldu.





