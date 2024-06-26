Kalçasını yaptırdığını itiraf etmişti! Melek Mosso'ya kulaklarını da yaptırması söylenince... Kendini tutamadı

Son döneminde başarılı çıkış yakalayan isimleri arasında yer alan Melek Mosso'nun estetik yaptırdığı haberleri gündeme gelmişti. Daha önce ufak tefek dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Mosso geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kalça dolgusu yaptırdığını itiraf etmişti.

Geçtiğimiz günlerde de imaj değişikliğine giderek saçlarının rengini değiştiren Melek Mosso Eser Yenenler'in YouTube programına konuk oldu.

'KULAKLARIMA TAKMIŞ DURUMDALAR'

Konu estetiğe gelince "Herkes benim kulaklarıma takmış durumda. On dakikada hallediyorlar çok güzel olacaksın diye çok mesaj alıyorum. Arkadaşlar ben kulaklarımı seviyorum ve yaptırmayı da düşünmüyorum." dedi.

'KENDİMİ ASLA TERMİNATÖRE DÖNÜŞTÜRMEM'

Kulaklarından memnun olduğunu söyleyen Melek Mosso "Bir de sürekli yazıyorlar çok paran var artık yaptır şu kulaklarını. Hayatımda asla yaptırmayacağım tek yerim kulaklarım yani bunu bir anlaşalım. Estetiğe karşı değilim ama kendimi de asla terminatöre dönüştürmem. Minik minik dolgu falan yaptırıyorum bunlar bana yetiyor şu anda." diye konuştu.







