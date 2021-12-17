Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır? Kaldırık otu kavurması malzemeleri neler?

Kaldırık bitkisi, ülkemizin çeşitli yörelerinde kaldırak, sığırdili, ıspıt ve hodan otu olarak bilinir. Kaldırık otunu temizlerken saplar yıkanır ve 50 dakika kadar iyice yumuşayana kadar haşlanır. Haşlanan otun suyunu süzün. Böylece kaldırık otlarını temizlemiş olursunuz. İşte kaldırık otu kavurması tarifi ve malzemeleri...

KALDIRIK OTU KAVURMASI MALZEMELERİ

1 kg kaldırık otu

2 çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

5 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı biber salçası

KALDIRIK OYU TARİFİ

Kaldırık otunu ayıklayın ve yıkayın. Sonrasında üzerini geçecek miktarda bol su ve biraz da tuz ekleyerek 15 dakika haşlayın. Süzülen kaldırık otunu elle iyice sıkın ve bekletin. Bir tencerede sıvı yağ, ince kıyılmış soğan ve sarımsağı pembe rengini alana dek kavurun, sonrasında kaldırık otu ekleyerek kavurma işlemini sürdürün. Üstüne karabiber, tuz, pul biber ve kekik ekleyerek kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. Afiyet olsun...

