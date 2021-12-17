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Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır? Kaldırık otu kavurması malzemeleri neler?

17.12.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaldırık otu kavurması tarifi merak konusu oldu. Kaldırık otu kavurması Düzce yemekleri arasında yer alıyor. Leziz ve besleyici olan kaldırık otu kavurmasında kullanılan ot Düzce'de yetişiyor ve birçok faydası bulunuyor. Kaldırık otunu temizlerken kök kısımları ayrılır ve isteğe göre çiçekler de ayıklanır. Ayıklanan otları geniş bir kapta 2 saat boyunca sirkeli suda bekletin. Bu işlem mikroplardan arındırmak içindir.

Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır? Kaldırık otu kavurması malzemeleri neler?

Kaldırık bitkisi, ülkemizin çeşitli yörelerinde kaldırak, sığırdili, ıspıt ve hodan otu olarak bilinir. Kaldırık otunu temizlerken saplar yıkanır ve 50 dakika kadar iyice yumuşayana kadar haşlanır. Haşlanan otun suyunu süzün. Böylece kaldırık otlarını temizlemiş olursunuz. İşte kaldırık otu kavurması tarifi ve malzemeleri...

KALDIRIK OTU KAVURMASI MALZEMELERİ

  • 1 kg kaldırık otu
  • 2 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 5 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı biber salçası

KALDIRIK OYU TARİFİ

Kaldırık otunu ayıklayın ve yıkayın. Sonrasında üzerini geçecek miktarda bol su ve biraz da tuz ekleyerek 15 dakika haşlayın. Süzülen kaldırık otunu elle iyice sıkın ve bekletin. Bir tencerede sıvı yağ, ince kıyılmış soğan ve sarımsağı pembe rengini alana dek kavurun, sonrasında kaldırık otu ekleyerek kavurma işlemini sürdürün. Üstüne karabiber, tuz, pul biber ve kekik ekleyerek kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. Afiyet olsun...

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Düzce
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