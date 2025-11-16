Mynet Trend

Kalfadan çırağa işkence! Ellerini bağlayıp pantolonunu zorla çıkardı, sonrası korkunç

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Marangoz atölyesindeki bir kalfa yanındaki bir arkadaşıyla beraber aynı dükkanda çalıştıkları 15 yaşındaki çırağın ellerini bağladı. Ardından zorla pantolonunu çıkaran kalfa çırağın makat bölgesinden hava kompresörüyle hava sıktı. Yere yığılan çırağın iç organlarında ciddi hasar oluştu. Önce gözaltına alınan kalfa ise daha sonra serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K., iddiaya göre aynı iş yerinde çalışan kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanıp, makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava sıkılması sonucu ağır yaralandı. İç organlarında hasar oluşan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, şüphelilerden Habip A.’nın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELLERİ BAĞLANDI, PANTOLONU ZORLA ÇIKARILDI

Olay, dün Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed K., iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi, ardından pantolonu zorla çıkarılarak, makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanıp, yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Muhammed K., buradaki ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip A., gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Habip A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba Ahmet K., sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

