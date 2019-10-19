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Kaliforniya deprem için 30 saniye önceden hazırlanacak

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TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kaliforniya deprem konusunda çok aktif bir bölge ancak yıllardır üzerinde çalışılan deprem alarm sistemi bir türlü hayata geçmemişti.

Kaliforniya deprem için 30 saniye önceden hazırlanacak

Japonya’da bir benzeri aktif olan alarm sistemi depremlerden saniyeler önce insanlara telefonla uyarı gönderiyor. Kaliforniya da şimdi MyShake isimli benzer bir uygulamayı hayata geçirdi.

Yeni uygulama, Kaliforniya’da yaşayan kullanıcılara, deprem dalgaları onlara ulaşmadan onlarca saniye önce uyarı verebilecek. Böylece kullanıcıların önlem alması, saklanması, kaçması ve bölgedeki doğalgaz, elektrik ve suyun kesilmesi mümkün olabilecek.

Kaliforniya’daki hesaplamalara göre, aktif fay hatlarındaki depremin dalgasının yerleşim birimlerine ulaşması 30 saniye kadar sürüyor. Sismik sensörler de depremi gerçekleşmeden 2 saniye önce tahmin edebiliyor. Dolayısıyla, uygulamanın Kaliforniya halkına yaklaşık 35 saniye önceden alarm vermesi mümkün olacak.

Benzer bir sistemin Türkiye’ye kurulması da mümkün olabilir. Deprem dalgalarının yerleşim birimlerine ulaşana kadar geçecek 10 saniye bile kullanıcıların hayatını kurtaracak önlemler almasına yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Kaliforniya deprem

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