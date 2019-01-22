Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Nilay Deniz hangi rolde oynuyor?

Ekranların sevilen dizisi 'Kalk Gidelim' deneyimli oyuncu kadrosuna ünlü bir oyuncu daha katıldı. Nilay Deniz ‘Kalk Gidelim’ dizisinde 'Nehir' rolüne hayat verecek.

‘Kalk Gidelim’ dizisinde büyük bir aşk hikayesinin kahramanı olacak olan güzel oyuncu dizide köye gelişi ile bütün köy ve köydeki ilişkileri derinden etkileyeceği birçok sahnede yer alacak.

Her Cumartesi saat 20.00’de TRT1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim’de sürpriz haberler gelmeye devam edecek.

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve Hayrettin paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerem Kupacı, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, AndreyStan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Alper Saylık, Onur Seyit Yaran, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

