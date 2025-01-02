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Kalkan balığı nasıl pişirilir? Izgarada, tavada ve fırında kalkan balığı pişirme

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.12.2024 01:36
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Kalkan balığı, gözleri vücudunun yan taraflarında olan, yassı türde bir balıktır. Atlas Okyanusu’nun doğu tarafında kıyılarda yaşar. Yuvarlak hatları, pulsuz derisi ile farklı bir görünüme sahip olan kalkan balığının boyu 70 cm’ye kadar ulaşabilir. Ayrıca oldukça ağır bir balıktır.

Kalkan balığı nasıl pişirilir? Izgarada, tavada ve fırında kalkan balığı pişirme

İçindekiler

  • Kalkan balığı nasıl pişirilir?
  • Izgarada kalkan balığı nasıl pişirilir?
  • Tavada kalkan balığı nasıl pişirilir?
  • Fırında kalkan balığı nasıl pişirilir?

Kalkan balığının dişisi yaz ve bahar aylarında denizin 40 metre kadar derininde, 15 milyona yakın yumurta bırakır. Erkek balık bu yumurtaları dölledikten bir hafta sonra da yavrular çıkar. 5 yıl sonra ise onlar da çiftleşebilir ve üreyebilirler. Genel olarak tavada pişirilen kalkan balığını temizleme ve ayıklama aşamasında bazı püf noktaları bulunur.

Kalkan balığı nasıl pişirilir?

Daha çok tavada tercih edilen kalkan balığı pişirme yöntemleri çeşitlilik gösterir. Ancak pişirme aşamasına geçmeden önce dikkatle ayıklamak ve iyice temizlemek gerekir. Üzerinde yer alan ve düğme adı verilen kısımlar ayıklanmalıdır.

Şubat ayında tezgahlardaki yerini alan kalkan balığı, temizlendikten ve sert kabuğundan ayırdıktan sonra dilimlenerek pişirilir. Bütün olarak da pişirilebilir ancak iyice temizlenmesi ve ayıklanması önemli bir noktadır.

Izgarada kalkan balığı nasıl pişirilir?

Izgarada kalkan balığı pişirmeden önce özel bir bıçak yardımı ile balık temizlenmelidir. Önce yüzgeçleri kesilir ve düğmeleri çıkartılır. Bol su ile yıkanması da önemlidir. Ardından dilimlenir ve doğranır. İç organları da çıkartıldıktan sonra ızgarada pişirilebilir.

Izgarada pişirme işleminden önce bir kap içinde zeytinyağı ile seçilen baharatlar karıştırılır. Balık temizlendikten sonra bu karışım balığın her yerine sürülür. Izgara ısıtılır. Balığın iç kısmına defne yaprağı konur. Önlü arkalı pişirilir.

Tavada kalkan balığı nasıl pişirilir?

Tavada kalkan balığı pişirmek için aşağıdaki malzemeler ve tarif adımları kullanılabilir:

Malzemeler

  • 3 kaşık mısır unu
  • 2 kaşık un
  • 1 kilo kalkan
  • 1 bardak yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Balıklar ayıklanır ve yıkanır.
  • Diğer malzemeler bir kapta karıştırılır.
  • Dilimlenen balıklar bu karışıma bulanır.
  • Kızgın yağda arkalı önlü pişirilir.

Fırında kalkan balığı nasıl pişirilir?

Fırında kalkan balığı pişirmek için şu adımlar uygulanır:

  • Balık yıkanır ve temizlenir.
  • Zeytinyağına bulanır.
  • Fırın tepsisine kalkanlar dizilir.
  • Üzerine sarımsak rendesi ve tuz serpilir.
  • Defne yaprakları eklenir.
  • Sıcak fırında 200 derecede yarım saat kadar pişirilir.
Anahtar Kelimeler:
balık kalkan balığı
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