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Kalkan balığı nasıl temizlenir ve ayıklanır? Kalkan balığı temizleme ve ayıklama

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.12.2024 03:11
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Yassı görünümü, ağırlığı ve büyük boyutları ile dikkat çeken kalkan balığı, gözleri sol yanında yer alan, sağ kısmı ile de denizin dip kısmında yatan bir balık türüdür. 20 ila 70 metre derinlikte yaşayan kalkan balığı, ülkemizde tüm denizlerde yaşarken Atlas Okyanusu’nun kıyı kısımlarında yer alır.

Kalkan balığı nasıl temizlenir ve ayıklanır? Kalkan balığı temizleme ve ayıklama

Genel olarak tavada pişirilen ve kolayca hazırlanan kalkan balığı, bazı püf noktalarına dikkat ederek hazırlanmalıdır. Eti lezzetlidir ve çok fazla yağlı değildir. Bu nedenle de hem formunu korumak hem de balık menülerini yemekten vazgeçmeyenlerin sık tercih ettiği balık türlerinden biridir.

Kalkan balığı nasıl temizlenir?

Diplerde gezinen kalkan balığını temizlemek ve ayıklamak birkaç aşamadan oluşan bir hazırlık sürecidir. Pişirmeden önce şu adımlar takip edilerek ayıklanır ve temizlenir:

  • Kalkan balığını saran ve plaka benzeri bir sertlikte olan yüzeyi ayrılır.
  • Kuyruğu ayrılır.
  • Bir satır ile kuyruğundan başlayarak dilimlenir.
  • İç kısmı iyice temizlenir.
  • Dilimler eldeki tavaya uygun olacak biçimde porsiyonlanır.
  • İyice yıkanır.

Kalkan balığı nasıl ayıklanır?

Kalkan balığı temizleme işlemi önemlidir. Pişirmeden önce iyice temizlenmesi ve püf noktalarına göre ayıklanması gerekir. Biraz zahmetli olarak da kabul edilen bu süreçten sonra pişirme aşamasına geçilebilir.

Kalkan balığı ayıklamaya dış kısmından başlanır. Sert bir deriye sahip olan kalkan balığını bu dış yüzeyden ayırmak gerekir. Bazı kişiler bu işlemi satın aldıkları balıkçıya bırakmayı tercih eder. Kimi de kendi mutfağında kendi temizlemeyi ve ayıklamayı daha doğru bulur.

Birkaç aşamadan oluşan kalkan balığı temizleme ve ayıklama işlemi zor görünse de aslında son derece kolaydır. Oldukça ağır olan ve büyük bir boyuta sahip olan kalkan balığı tavada, ızgarada ya da fırında pişirilebilir.

Çok fazla farkı pişirme yöntemi ve tarifi bulunan kalkan balığı, genel olarak zeytinyağı ile marine edilerek hazırlanır. Tepsiye koyulan balığın üzerine tuz ve sarımsak karışımı dökülerek eşit miktarlarda paylaştırılır. Fırında pişirilecekse 200 derece ayarında yaklaşık yarım saat kadar pişirmek yeterli olacaktır.

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balık kalkan balığı
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