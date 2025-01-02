Kalkan balığı nedir? Kalkan balığı mevsimi ne zamandır?

Kalkan balığı genel olarak tavada pişirilen bir balık türüdür. Ancak ızgarada ve fırında da kolaylıkla hazırlanabilir. Sert derisi ve farklı görünümü ile dikkat çeken bir balıktır. Ülkemizde tüm denizlerde yaşarken dışarıda Atlas Okyanusu kıyılarında bulunur. Şeklinden de anlaşıldığı gibi yassı balık türlerindendir.

Kalkan balığı nedir?

Farklı pişirme tekniklerine uygun olan ve lezzeti ile bilinen kalkan balığı, bahar ve yaz ayları boyunca denizin yaklaşık 40 metre derinlerine yumurtalar bırakır. Yumurta sayısı kalkan balığının boyutlarına göre değişebilir ve yumurta sayısı 15 milyonu bulabilir.

Erkek balıklar tarafından döllendikten bir haftalık bir süre sonrasında yumurtalardan yavru kalkan balıkları çıkar. Sığ sularda yaşayan yavrular, 5 yıllık sürenin ardından çiftleşip üreyebilirler. Sığ sularda yaşayan kalkan balığı, sağ taraftaki gözleri sol kısma kaymaya başlayınca derin sulara göç ederler.

Kalkan balığı mevsimi ne zamandır?

Karadeniz’de kış aylarında kuzeyden güneye doğru göç etmeye başlayan kalkan balığının en lezzetli zamanı ocak sonu kabul edilir. Ocak sonunda başlayan bu süreç mart ayının ortalarına kadar da devam eder.

Genel olarak tavada yapılır. Ancak hem fırında hem de ızgarada da çok güzel olduğu bilinir. Farklı pişirme yöntemlerine uygun olan ve lezzeti ile mevsimi geldiğinde çok tercih edilen kalkan balığını pişirme aşamasından önce temizleme aşamasına dikkat edilmelidir.

Kalkan balığını düğme adı verilen dış kısmından ayırmak gerekir. Ardından iç organları temizlenmelidir. Daha sonraki aşamada ise bol su ile yıkanması önemlidir. Şubat ayında yakalanan kalkan balığının en lezzetli zamanı ocak ve mart ayları arasındadır.

Farklı yiyecekler ve salata türleri ile birlikte de servis edilebilen kalkan balığı, hem lezzetli hem de doyurucu bir balık türüdür. Dikkatlice ayıklandıktan ve temizlendikten sonra damak tadına göre seçilen bir yöntemle pişirilebilir.