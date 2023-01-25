Kalp ameliyatı geçirmişti! Ahmet Mümtaz Taylan'dan haber var

Kalp rahatsızlığı geçirerek apar topar hastaneye kaldırılan ve doktorunun acil bypass istemesiyle ameliyata alınan Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

57 yaşındaki oyuncu, her ihtimale karşı hafta sonuna kadar hastanede yatacak. Doktorların gözlemi altında dinlenen Taylan'ın setlere dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan, 3 haftalık bir moladan sonra işinin başına geri dönebilecek.

Hacettepe Üniversitesi'ni bitiren Ahmet mümtaz Taylan, bir dönem Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştı. Sayısız dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan yıldız, şimdilerde Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programını sunuyor.



