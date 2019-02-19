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Kalp sağlığını tehdit eden tehlikeler nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.02.2019 09:25 | Son Güncelleme

Kalpten ölümlerin yüzde 50’sinin hiçbir belirti olmadan gerçekleştiğini belirten uzmanlar, en büyük tehlikeyi sigaranın ortaya çıkardığını belirtti. Sigaradan tamamen uzak durmanın kalp krizi riskini ciddi derecede azalttığı söylenirken, kalp sağlığı için en önemli beş tehlike açıklandı.

Kalp sağlığını tehdit eden tehlikeler nelerdir?

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalpten ölümlerin yüzde 50’si hiçbir belirti olmadan gerçekleştiğini belirterek uyarılarda bulundu. Sadece sigaradan uzak durmanız halinde bile kalp krizi geçirme olasılığınızı büyük ölçüde düşürebileceğinizin altını çizerken, sigara dışında kalp damar sağlığımızı tehdit eden 5 tehlikeyi şu şekilde sıraladı:

1. GENETİK GEÇİŞ

Kalp-damar hastalıkları, genetik olarak aktarılan hastalıkların başında geliyor. Ailede 50 yaş altında kalp krizi geçiren, kalp stenti takılan, by-pass ameliyatı olan ya da inme geçiren birisi ya da birileri varsa; risk altında olabilirsiniz.

2. YÜKSEK KOLESTEROL

Hiperkolesterolemi olup da tedavi olmadıysanız, 50 yaşından önce kalp krizi geçirme riskiniz yüzde 50 oranında olabilir. Hiperkolesteroleminiz için tedaviye başlamanız oldukça önemli.

3. ŞEKER

Şeker yüksekliği, kalp hastalığı için çok büyük risk oluşturuyor.

4. HAREKETSİZLİK

Kalp krizi geçirme riski bakımından şişman ve hareketli biri, zayıf ve hiç hareket etmeyen birine göre daha az riskli. Düzenli egzersiz yapmak çok önemli.

5. DEPRESYON

Kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen bir diğer faktör ise strestir.

GERİ KALAN TEHDİTLERİN 95’İ SİGARA

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Genetiğinizi değiştiremezsiniz ama sigaradan uzak durabilirsiniz. Bu yüzden kalp-damar hastalıklarına sebep olan tehditlerden korunulabilir olan tek faktör; sigaradır. Kontrol edilebilir ve engellenebilir. Sigara, kalp krizi geçirme riskini 8 kat artırıyor. Özellikle genç yaşta iseniz sigara içmeyerek, içiyorsanız bırakarak kalp krizi geçirme riskinizi büyük ölçüde azaltabilirsiniz” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
kalp sağlığı sigara

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