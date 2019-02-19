Kalp sağlığını tehdit eden tehlikeler nelerdir?

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalpten ölümlerin yüzde 50’si hiçbir belirti olmadan gerçekleştiğini belirterek uyarılarda bulundu. Sadece sigaradan uzak durmanız halinde bile kalp krizi geçirme olasılığınızı büyük ölçüde düşürebileceğinizin altını çizerken, sigara dışında kalp damar sağlığımızı tehdit eden 5 tehlikeyi şu şekilde sıraladı:

1. GENETİK GEÇİŞ

Kalp-damar hastalıkları, genetik olarak aktarılan hastalıkların başında geliyor. Ailede 50 yaş altında kalp krizi geçiren, kalp stenti takılan, by-pass ameliyatı olan ya da inme geçiren birisi ya da birileri varsa; risk altında olabilirsiniz.

2. YÜKSEK KOLESTEROL

Hiperkolesterolemi olup da tedavi olmadıysanız, 50 yaşından önce kalp krizi geçirme riskiniz yüzde 50 oranında olabilir. Hiperkolesteroleminiz için tedaviye başlamanız oldukça önemli.

3. ŞEKER

Şeker yüksekliği, kalp hastalığı için çok büyük risk oluşturuyor.

4. HAREKETSİZLİK

Kalp krizi geçirme riski bakımından şişman ve hareketli biri, zayıf ve hiç hareket etmeyen birine göre daha az riskli. Düzenli egzersiz yapmak çok önemli.