Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için beslenmeye dikkat!

Beslenme alışkanlığındaki hatalar ömrü kısaltıyor. Özellikle son yıllarda şah damarı kaynaklı inmeler çığ gibi arttı. Her yıl 150 bin kişi çeşitli sebeplerden inme geçiriyor. Bunların yüzde 70'i ise şah damarı kaynaklı gelişiyor. Günümüzde artık gençler de damar hastalıklarına yakalanıyor. Pek çok çevresel koşul ve yanlış beslenme tetikleyici faktörlerden.
ÇOCUKLARA BU GIDALARI YEDİRMEYİN
Aileler özellikle de annelerin yaptığı büyük bir hata var. 'Aç kalacak' endişesi ile çocuğa patates kızartması, hamburger, çeşitli sandviçler, hamurlu ve şekerli yiyecekler yediriyorlar. Oysa bunlarla çocuklar beslenmiyor, obezite ve damar hastalıklarına daha da yaklaşıyor. Yetişkinlerde ise bol yağlı yemekler; sofrada sürekli patates, pirinç pilavı, makarna gibi yemeklerin yanında, porsiyon porsiyon baklava ve tatlıların yer alması damar hastalıklarını daha da tetikliyor. Oysa önlem, düzenli beslenerek ve hareketli yaşamla alınmalı. Akdeniz usulü beslenme en uygun ve tavsiye ettiğimiz beslenme şeklidir. Günde yarım saatlik yürüyüşler damar sağlığı açısından hayati önem taşır.
İNMEDEN KORUNMAK İÇİN HAYATİ TAVSİYELER
Şah damarı kaynaklı inmelerden korunmanın bir diğer en önemli yolu da boyun damarı ultrasonu. Olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için öncelikle 40 yaş üstü herkesin rutin damar kontrollerini yaptırması, ayrıca şah damarı ultrasonunu da atlamaması gerekir. Bu genellikle atlanan çok önemli bir uygulama. Steteskopla yapılacak basit bir dinlemede boyunda duyulan üfürüm ya da ses de bize darlık olup olmadığını hemen söyler. Şah damarı kaynaklı inmeler önlenebilir, yeter ki belirtiler dikkate alınsın ve en önemlisi rutin kontroller ihmal edilmesin.
DAMAR HASTALIKLARI SİZİ DOĞUMDAN MEZARA KADAR TAKİP EDER
Damar sertliği doğumda başlıyor ve mezara kadar bizi takip ediyor. Bizim damar sertliğinde esas amacımız önleyici tedbirlerdir. Gün gelecek, damar sertliğini de yok edeceğiz. Şu anda bilenen; damar sertliğini önlemek için düzenli yaşanmalı, düzenli beslenmeli, düzenli doktor kontrolüne gidilmeli, düzenli spor yapılmalı ve eğer ilaç alınıyorsa bu ilaçlar düzenli kullanılmalı. Hastalar ilaçlarını akıllarına estiği gibi kesmemeli. Bunları yaparsak sorun çok kolay çözülecektir.
Şah damarı kaynaklı inmenin belirtileri
♦ Baş dönmesi
♦ Geçici görme kaybı
♦ Geçici şuur kaybı
♦ Konuşma bozukluğu
♦ El ve ayaklarda güçsüzlük
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