Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için beslenmeye dikkat!

Beslenme alışkanlığındaki hatalar ömrü kısaltıyor. Özellikle son yıllarda şah damarı kaynaklı inmeler çığ gibi arttı. Her yıl 150 bin kişi çeşitli sebeplerden inme geçiriyor. Bunların yüzde 70'i ise şah damarı kaynaklı gelişiyor. Günümüzde artık gençler de damar hastalıklarına yakalanıyor. Pek çok çevresel koşul ve yanlış beslenme tetikleyici faktörlerden.

ÇOCUKLARA BU GIDALARI YEDİRMEYİN

Aileler özellikle de annelerin yaptığı büyük bir hata var. 'Aç kalacak' endişesi ile çocuğa patates kızartması, hamburger, çeşitli sandviçler, hamurlu ve şekerli yiyecekler yediriyorlar. Oysa bunlarla çocuklar beslenmiyor, obezite ve damar hastalıklarına daha da yaklaşıyor. Yetişkinlerde ise bol yağlı yemekler; sofrada sürekli patates, pirinç pilavı, makarna gibi yemeklerin yanında, porsiyon porsiyon baklava ve tatlıların yer alması damar hastalıklarını daha da tetikliyor. Oysa önlem, düzenli beslenerek ve hareketli yaşamla alınmalı. Akdeniz usulü beslenme en uygun ve tavsiye ettiğimiz beslenme şeklidir. Günde yarım saatlik yürüyüşler damar sağlığı açısından hayati önem taşır.