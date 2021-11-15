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Kalp Yarası Ayşe kimdir? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında ve nereli?

15.11.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Tanrısevsin ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde sergilediği Ayşe rolü ile sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Türk oyuncu olan Yağmur Tanrısevsin Geniş Aile: Yapıştır, Yok Artık 2, Adını Feriha Koydum, Pis Yedili gibi projelerde yer aldı. İşte detaylar...

Kalp Yarası Ayşe kimdir? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında ve nereli?

Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken adlı dizide rol aldığı Melis karakteriyle 2014'te 5. Ayaklı Gazete Televizyon Ödülleri En İyi Gençlik Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile yaklaşık 3,5 senelik ilişki yaşadı ve bu ilişki 2019'da sona erdi. İşte Yağmur Tanrısevsin hakkında merak edilenler...

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

24 Ağustos 1990, Mersin doğumlu Yağmur Tanrısevsin 31 yaşındadır. Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Yağmur Tanrısevsin Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümünü tamamladı. Tanrısevsin Meltem Cumbul, Ümit Çırak, Betül Alganatay, Craft Oyunculuk Atölyesi Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. Tanrısevsin boks, tenis, basketbol, kayak, heykel ve resim ile ilgileniyor.

Kalp Yarası Ayşe kimdir? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında ve nereli?

"Geniş Aile: Yapıştır" sinema filminde Çağla karakterine hayat veren Tanrısevsin, "Aşk Ağlatır" isimli filmde rol aldı. 2014 sonbaharı itibarı ile Kaçak isimli dizide Ustura Faysal'ın (Haluk Bilginer) kızı Tülay Mengen karakterine, Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterine hayat verdi. . Show TV'de ekrana gelen "Mayıs Kraliçesi" televizyon dizisinde başrolü oynadı.

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Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
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