Kalp Yarası Ayşe kimdir? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında ve nereli?

Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken adlı dizide rol aldığı Melis karakteriyle 2014'te 5. Ayaklı Gazete Televizyon Ödülleri En İyi Gençlik Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile yaklaşık 3,5 senelik ilişki yaşadı ve bu ilişki 2019'da sona erdi. İşte Yağmur Tanrısevsin hakkında merak edilenler...

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

24 Ağustos 1990, Mersin doğumlu Yağmur Tanrısevsin 31 yaşındadır. Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Yağmur Tanrısevsin Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümünü tamamladı. Tanrısevsin Meltem Cumbul, Ümit Çırak, Betül Alganatay, Craft Oyunculuk Atölyesi Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. Tanrısevsin boks, tenis, basketbol, kayak, heykel ve resim ile ilgileniyor.

"Geniş Aile: Yapıştır" sinema filminde Çağla karakterine hayat veren Tanrısevsin, "Aşk Ağlatır" isimli filmde rol aldı. 2014 sonbaharı itibarı ile Kaçak isimli dizide Ustura Faysal'ın (Haluk Bilginer) kızı Tülay Mengen karakterine, Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterine hayat verdi. . Show TV'de ekrana gelen "Mayıs Kraliçesi" televizyon dizisinde başrolü oynadı.

