Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’dan romantik paylaşım

Kalp Yarası dizisinin Ferit’i Gökhan Alkan ile son olarak Yasak Elma dizisinde Şahika olarak izleyici karşısına çıkan Nesrin Cevadzade bir süredir aşk yaşıyor. Çift, ağustos ayında sade bir törenle nişanlanmıştı.

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi’Kalp Yarası’ ile kariyerinde sıçrama yaşayan Gökhan Alkan hem aşkta hem de işte kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Datça’da bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, kendi ve sevgilisinin ailesini burada toplanmıştı. Sevgilisi Nesrin Cavadzade’ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan Gökhan Alkan ‘Evet’ yanıtını almıştı.

INSTAGRAM’DAN AŞK DOLU PAYLAŞIM

Zaman zaman haklarında ayrılık haberleri çıksa da Gökhan Alkan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla ‘her şey yolunda’ mesajını verdi. Kalp Yarası’nın çekimleri nedeniyle Hatay’da bulunan ünlü oyuncu sevgilisiyle fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Gökhan Alkan sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda Nesrin Cavadzade’yi sürekli alnının üstüne etiketleyip ‘Alın yazım’ mesajı veriyor. Çiftin ‘Hatay Hatırası’ yazısının önünde verdikleri poz oyuncunun takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı da iddia edildi. Ünlü çiftin düğün yeri için yine Datça’da karar kıldığı haberleri de basında yer aldı.



