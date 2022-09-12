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Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'nin podyumda göğsü açıldı

12.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in model kızı Ella Emhoff, New York Moda Haftası'nda yer aldı. Podyumun en dikkat çeken modellerinden olan Ella'nın podyumda göğüsleri açıldı. Model o anları paylaşırken göğsünü yazıyla kapadı.

Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'nin podyumda göğsü açıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kendisi kadar kızı da dikkat çeken bir isim.

Kamala Harris'in kocası Dough Emhoff'un ilk eşinden olan kızı Ella Emhoff podyumda frikik verdi.

Genç model iddialı bir kıyafetle podyumda yürürken göğüsleri ortaya çıktı. Bu anlardan bir kareyi kendi sayfasında paylaşan model göğüslerini ise yazıyla kapadı.

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TORPİLLİ OLDUĞU SÖYLENİYORDU

22 yaşındaki olan Ella, 2021 yılında başkan seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde giydiği elbise ile moda yetkililerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Kısa süre sonra model ajansı IMG kendisine modellik teklifi etti. Yapılan teklifi kabul eden Ella, birkaç hafta sonra New York moda haftasında podyuma çıktı.

Bazı çevreler ise Ella'nın üvey annesi Kamala'nın torpili sayesinde kısa süre içinde moda dünyasında ismini duyurduğunu iddia etti.


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Kamala Harris Model yaşında
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