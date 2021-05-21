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Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterinin rahatsızlığı nedir? Kamburluk nasıl tedavi edilir?

Elif Yaman Elif Yaman
21.05.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yer alan Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı isimli kitabındaki gerçek bir yaşam hikayesini konu alıyor. Her bir karakteri ayrı sevilen ve beğenilen dizide, Enis Arıkan'ın hayat verdiği Muzo karakteri hikayedeki gizemini koruyor.

Başrollerini; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Hande Ataizi'nin paylaştığı sevilen dizide Muzo karakteri gerekmedikçe odasından çıkmıyor. Kamburluk yaşayan Muzo'nun rahatsızlığı izleyenler tarafından merak ediliyor. Sedat'ın kardeşi Muzo karakterinin kamburluk hastalığı nedeniyle duruş bozukluğu yaşadığı biliniyor. Kamburluk, halk arasında da bilinen şekliyle, normal kişilerde özellikle omurganın sırt bölümünde görülen, yandan bakıldığında öne doğru olan eğilmedir. Derecesine göre değişmekle birlikte, dışarıdan bakıldığından bile bu eğilmenin görülmesi mümkündür.

KAMBURLUK NEDEN MEYDANA GELİR?

Kamburluk nedenleri başlıca iki ana gruba ayrılabilir. Birincisi doğumsal hastalıklara bağlı olarak meydana gelen kamburluklar, ikincisi de sonradan oluşan kamburluklardır.

Sonradan oluşan kamburluklarda en sık görünen hastalık grubu romatizmal hastalıklardır. Bu kişiler romatizmal hastalığa yakalanmadan önce normal omurgaya sahipken, özellikle romatizmal hastalık sonrası giderek kamburlaşmıştır.

KAMBURLUK DERECESİNE GÖRE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Kamburluk tedavisi, kamburluğun tipine ve derecesine göre değişmekle birlikte ana olarak iki gruba ayrılır. Bu tedaviler cerrahi dışı tedaviler ve cerrahi tedavilerdir. Cerrahi dışı tedavide hastalara önerilen, kamburluğun derecesine göre fizik tedavi veya bir dönem korse kullanmak ya da düzenli egzersizler yapmak şeklindedir.

Hastanın tedaviye verdiği yanıta göre de tedavi süresi değişir. Tedaviye olumlu yanıt alınıyorsa cerrahi tedavi uygulanmaz. Ama uygulanan cerrahi dışı tedaviye rağmen hastaların şikayetlerinde artma ve kamburda artma saptanırsa, bu tip olgularda cerrahi tedavi uygulanır.

kambur

Cerrahi tedavi ise tamamen farklıdır, bu durumda kamburluğa sebep olan hastalık da devreye girer. Kamburluğun derecesine göre cerrahide uygulanan, genellikle aradan bir veya iki omuru çıkarıp diğer omurları vidalar ve bir çubukla birbirlerine bağlayarak kamburluğu düzeltmek şeklinde yapılmaktadır.

Doğuştan kamburluğa çoğu zaman eşlik eden omurilik problemleri de mevcuttur. Bu tip hastaların özellikle bel altında yürüme fonksiyonları, idrar ve büyük abdest tutamama gibi sorunları vardır. Kambur oldukları için, özellikle 3-4 yaşına geldikten sonra oturmak ve yemek yemek büyük problem arz etmektedir. Bu hastalar cerrahi operasyonla tedavi edilmektedir.

CERRAHİ MÜDAHALELERDE HASTANIN İYİLEŞME SÜRESİ DEĞİŞEBİLİYOR

Kamburluğun en fazla olduğu yerlerdeki omurları çıkararak, omurgayı mümkün olduğu kadar düz ve uygun anatomiye getirmek tedavinin temel amacıdır.

Cerrahinin ağırlığına bağlı olarak, ameliyattan sonraki birkaç gün içerisinde hasta yürütülür. Üç veya dördüncü gün de taburcu edilir. Ortalama 6 hafta korse takılması gerekir. Hasta 2-3 hafta içerisinde günlük yaşantısına genellikle dönebilir. Ortalama cerrahi takip süresi 6 hafta civarında değişmektedir.

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Burcu Biricik Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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