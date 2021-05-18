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Dikkat! Akut stres bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz

Elif Yaman Elif Yaman
18.05.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar hayatları boyunca birçok travma yaşayabilir. Bir yakının vefatı, deprem, doğal afet yaşanması, boşanma, trafik kazası veya fiziksel şiddete maruz kalma gibi olaylar kişinin psikolojisinde derin yaralar açabilir. Bu gibi durumlarda yapılacak en doğru davranış, bir uzmandan psikolojik destek almak olacaktır.

İnsan yaş aldıkça hayatın içinde birçok olaya tanık olur ve böylelikle tecrübeleri oluşur. Bu deneyimler zaman zaman kişinin günlük yaşamını uzun süre meşgul eder, kişinin olaylardan kopmasına, depresyona girmesine neden olur. Akut stres bozukluğu, yaşanan bir psikolojik travma sonrası ortaya çıkan bir durumdur.

Akut stres bozukluğu denildiği zaman akla gelen şeyler, kişinin travmadan sonra insanlardan uzaklaşma, o anki durumlardan kopma, dalgınlık, travmatik yerden ve onu hatırlatan her şeyden uzak durmaktır. Kişi bu süreçte normalden daha gergin bir ruh halindedir, uyku problemleri yaşayabilir. Yaşadığı bu olayla ilgili istemediği şeyler tekrar tekrar aklına gelebilir, rüyalarına girebilir. Rahatsızlık bazen bir ay kadar sürer. Travmayı yaşadıktan sonra 2-4 gün arasında ortaya çıkar. Sonrasında bu belirtilerin kaybolması beklenir. Eğer bu belirtiler kaybolmazsa travma sonrası stres bozukluğuna dönebilir, o yüzden de bu dönemde psikolojik destek almak gerekebilir.

BU BELİRTİLER VARSA DERHAL ÖNLEM ALINMALI

Akut stres bozukluğunda, kişinin sohbet sırasında kopup gittiği ve dalgınlaştığı görülebilir. Bu durumda kendini yine travmanın olduğu yerde hayal ediyor olabilir. Akut stres bozukluğu belirtilerinin bir ay içerisinde bitmesi beklenir. Belirtilerin devam etmesi durumunda başka rahatsızlıklar görülebilir.

Psikolojik travma, olay yaşandıktan 2-4 gün sonra ortaya çıkması gerekir ve bu belirtiler bir ay kadar sürer. Kişi yaşadığı travmayla ilgili rüyalar görür, düşünceler, görüntüler ve tekrarlayan bazı şeylerle uğraşmak zorunda kalır. Bunun dışında travmayla ilgili ortamlardan kaçmak, bağlantısı olan her şeyden uzak durmak ister. Onun için belirli kişilerle görüşmez, travma yaşadığı yere hiç gitmez. Dolayısıyla bu da hayatını bir hayli kısıtlar. Zaman içinde depresyon sorunu artar.

KİŞİNİN NORMALLEŞMESİ NASIL SAĞLANIR?

Akut stres bozukluğu döneminde yapılabilecek şey, bir uzmandan yardım almak olabilir. Uzman bu dönemde yaşanan sıkıntılarla ilgili hastayı bilinçlendirir. Travmanın etkileri konusunda bilgi verilir. Bilgilendirmenin dışında psikolojik destekte alınabilir. Belirli teknikler kullanılarak travma üzerine konuşulabilir. Böylelikle yaşanan travmayla ilgili duygular işlenir ve çözüm üretilmesi sağlanır.

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