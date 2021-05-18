Dikkat! Akut stres bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz

İnsan yaş aldıkça hayatın içinde birçok olaya tanık olur ve böylelikle tecrübeleri oluşur. Bu deneyimler zaman zaman kişinin günlük yaşamını uzun süre meşgul eder, kişinin olaylardan kopmasına, depresyona girmesine neden olur. Akut stres bozukluğu, yaşanan bir psikolojik travma sonrası ortaya çıkan bir durumdur.

Akut stres bozukluğu denildiği zaman akla gelen şeyler, kişinin travmadan sonra insanlardan uzaklaşma, o anki durumlardan kopma, dalgınlık, travmatik yerden ve onu hatırlatan her şeyden uzak durmaktır. Kişi bu süreçte normalden daha gergin bir ruh halindedir, uyku problemleri yaşayabilir. Yaşadığı bu olayla ilgili istemediği şeyler tekrar tekrar aklına gelebilir, rüyalarına girebilir. Rahatsızlık bazen bir ay kadar sürer. Travmayı yaşadıktan sonra 2-4 gün arasında ortaya çıkar. Sonrasında bu belirtilerin kaybolması beklenir. Eğer bu belirtiler kaybolmazsa travma sonrası stres bozukluğuna dönebilir, o yüzden de bu dönemde psikolojik destek almak gerekebilir.

BU BELİRTİLER VARSA DERHAL ÖNLEM ALINMALI

Akut stres bozukluğunda, kişinin sohbet sırasında kopup gittiği ve dalgınlaştığı görülebilir. Bu durumda kendini yine travmanın olduğu yerde hayal ediyor olabilir. Akut stres bozukluğu belirtilerinin bir ay içerisinde bitmesi beklenir. Belirtilerin devam etmesi durumunda başka rahatsızlıklar görülebilir.