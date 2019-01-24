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Kamyon zeminine basan işçi ilginç bir nedenle alevler içinde kaldı!

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Çin’de iki adamın yaptığı iş sırasında bir kamyona yük yüklendiği sırada ‘statik elektrik' nedeniyle meydana geldiği düşünülen bir yangın çıktı. Yanıcı madde özelliğini taşıyan rulolar nedeniyle çıkan yangına ait görüntüler gündem oldu. Verilen haberlere göre bu durumun nedeni statik elektrik.

Çin'de eşine az rastlanır bir nedenle kamyonun içinde yangın çıktı. Haber servislerine düşen görüntüler yangının çıkış anını da saniye saniye gözer önüne seriyor. güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir işçinin, kamyon içindeki adama, boş alanlara yerleştirmesi için 'yanıcı özellikte malzemeden oluşan' rulolar verdiği görülüyor.

SANİYELER İÇİNDE YANGINA DÖNÜŞTÜ

Bu taşıma işlemi bittikten sonra ön taraftaki adam sorunsuz bir şekilde kamyondan iniyor. Kamyonun iç tarafındaki adam da ruloların üzerinden inerken ayağının kamyon zeminine değmesiyle birlikte, statik elektrik yüzünden çıkan kıvılcım, saniyeler içinde yangına dönüşüyor ve adam alevler içinde kalıyor. Daha sonra ise, görüntüde, adamın alevler içinde yanan kamyondan yere atladığı görülüyor. (DHA)

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