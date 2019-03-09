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Kamyonet vince çarptı, işçiler ölümden döndü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kamyonet, üzerinde 2 işçinin çalışma yaptığı vince çarptı. Kazada vincin kepçesindeki 2 işçi ise ölümden döndü.

Olay Rusya'nın Saratov Oblastı'nın yönetim merkezi olan Saratov'da meydana geldi. Cadde üzerinde elektrik hatlarında çalışma yapan işçilerin bulunduğu vince bir kamyonet çarptı. Çarpma ile birlikte savrulan işçiler, içinde bulundukları bölümde güçlükle tutunabildi.

Kazadan hafif yaralı kurtulan işçilerin yaşadığı o korku dolu onları ise kamyonetin ardından seyreden bir araçtaki kamera kaydetti. (DHA)

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rusya vinç kamyonet işçi

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