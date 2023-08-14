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Kan Çiçekleri ne zaman başlayacak? Kan Çiçekleri 2. sezon yeni bölüm tarihi belli mi?

14.08.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan Çiçekleri yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Başrollerinde Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Berkay Çınar ve Selinay Taşol'un yer aldığı Kan Çiçekleri dizisi Temmuz ayında sezon finali yapmıştı. 5 Aralık’tan itibaren hafta içi her gün 16:15’te izleyicisinin karşısına çıkan dizinin ikinci sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Kan Çiçekleri ne zaman başlayacak? Kan Çiçekleri 2. sezon yeni bölüm tarihi belli mi? İşte tüm merak edilenler...

Kanal 7’nin günlük dizisi Kan Çiçekleri'nin ikinci sezon tarihi merak ediliyor. Temmuz ayında sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in paylaştığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük aşkı ele alıyor. Peki, Kan Çiçekleri ne zaman başlayacak? Kan Çiçekleri 2. sezon yeni bölüm tarihi belli mi? İşte tüm detaylar...

KAN ÇİÇEKLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmen koltuğunda Levent Türkan ve Ömer Baykul'un oturduğu Kan Çiçekleri dizisinin ikinci sezon tarihi henüz belli olmadı. Kan Çiçekleri yeni bölüm tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Kan Çiçekleri 1

KAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Kan Çiçekleri dizisi, kan davasıyla başlayan büyük aşkı ele alıyor. Bir yanda hayalleri, umutları elinden alınan Dilan diğer yandan kan davasını bitirip kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran’ın hikayesi Kan Çiçekleri ile izleyici karşısına çıkacak. Karabey ve Demir aileleri yıllardır süren kan davası yüzünden birçok kayıp verir. Bu iki aile, Mardin’den, İstanbul’a sürüklenirken, Karabeylerin konağına yıllar sonra bekledikleri haber gelir.

Kan Çiçekleri 2

Kanlıları Seyit bulunmuştur. Fakat Baran kan dökülmesini istemez ve bunu durdurmak için aile büyüklerine rağmen Seyit’in kızı Dilan ile evlilik yolunu seçer. Dilan ise hayallerini bir kenara bırakıp, daha fazla kişinin ölmemesi için bu evliliği kabul eder. Fakat bu evlilik ikisi içinde bir hapishanedir ve Baran’ın servetine göz koyan amcası kan davasını yeniden alevlendirmek ister. Tehlike bu gönülsüz çifti bir araya getirir. İki kalp arasında sert rüzgarlar estiren bu ilişki aşka dönüşecek mi?

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