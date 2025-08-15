Mynet Trend

Kan donduran anlar! Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

Chicago'da bir adam kuzenini ziyaret ettikten sonra otoparkta bulunan aracında silahlı saldırıya uğradı. Yakınları olayı Facebook'taki canlı yayından dehşet içinde izledi. 42 yaşındaki adam kurtarılamadı.

ABD’nin Chicago eyaletinde yaşayan Kevin Watson, kuzeninin iş yerini ziyaret ettikten sonra aracını park ettiği otoparkta açtığı canlı yayın esnasında vurularak öldürüldü.

Kan donduran anlar! Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi 1

ARABASINA YANAŞIP SALDIRDI

Watson, arabasına binip Facebook hesabı üzerinden canlı yayın açtı. Yanına dakikalar içinde bir araba yanaştı. New York Post’un haberine göre, henüz kimliği belirsiz olan şahsı gören Watson yerinden sıçrayarak kollarını havaya kaldırdı. Yayınlanan görüntülerde ''Naber kardeşim?'' diye soran Watson'a ateş ediliyor.

Kan donduran anlar! Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi 2

Göğsünden vurulan adam acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 42 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Alvin Jackson isimli tanık, ''Bir adamla konuştuktan sonra arabasına dönüyordu. Saldırgan onu arkasından takip etti ve ona silah çekti.'' ifadelerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

facebook saldırı Canlı yayın
Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Bakın nerden çıktı

Ölen kocasının dersini kestirdi! Nedeni ise şaşırttı! Bakın sonra ne yaptı...

Ortalığı karıştıran hamle! Eşini ve metresini paylaştı

Tatil için gittikleri şehirde taksici kabusu yaşattı!

