Kan donduran anlar! Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

ABD’nin Chicago eyaletinde yaşayan Kevin Watson, kuzeninin iş yerini ziyaret ettikten sonra aracını park ettiği otoparkta açtığı canlı yayın esnasında vurularak öldürüldü.

ARABASINA YANAŞIP SALDIRDI

Watson, arabasına binip Facebook hesabı üzerinden canlı yayın açtı. Yanına dakikalar içinde bir araba yanaştı. New York Post’un haberine göre, henüz kimliği belirsiz olan şahsı gören Watson yerinden sıçrayarak kollarını havaya kaldırdı. Yayınlanan görüntülerde ''Naber kardeşim?'' diye soran Watson'a ateş ediliyor.

Göğsünden vurulan adam acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 42 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Alvin Jackson isimli tanık, ''Bir adamla konuştuktan sonra arabasına dönüyordu. Saldırgan onu arkasından takip etti ve ona silah çekti.'' ifadelerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.