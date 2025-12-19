Kan donduran olay! Ablasını bıçakladı, yeğeni içindeyken evini ateşe verdi!

Kuzey İrlanda'nın Randalstown bölgesindeki bir evde 2023’te 27 yaşındaki Kornelijus Bracas, 37 yaşındaki ablası Alesia Nazarova'yı bıçaklayarak öldürmüştü. Ardından da cani kardeş, bütün evi içinde ablası ve yeğeniyle birlikte ateşe vermişti.

12 yaşındaki yeğeni ağır yaralı bir şekilde kurtuldu. Otopsi raporlarında Alesia’nın boynundan 15 kez, karnından da 4 kez bıçaklandığı tespit edildi. Kadının vücudunun yüzde 60’ının yanmış olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polise verdiği ifadede cinayeti itiraf eden Kornelijus, mutfaktan bir bıçak alarak ablasının boğazını kestiğini ve cesedinin etrafına çöp koyup ateşe verdiğini söyledi. Caninin cezası ise 16 Ocak'ta açıklanacak.