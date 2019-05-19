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Kan donduran olay! Doktor koca avukat eşini vahşice öldürdü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da doktor olan adam, yol ortasında tartıştığı avukat eşine kurşun yağdırdı. Bir şarjör kurşunun hedefi olan talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Kan donduran olay! Doktor koca avukat eşini vahşice öldürdü

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I., araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden ve doktor olduğu öğrenilen Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I., olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan zanlı Mesut I., arabasıyla çocuğunu bıraktıktan sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Müzeyyen Boylu I.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Müseyyen Boylu I.'nın telefonunun uzun süre çaldığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır doktor cinayet koca

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