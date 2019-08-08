Kan donduran olay! 'Elini matkapla deldiler, ısırdılar, Van Gölü'ne attılar!

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan Emrah A., oğlu Ömer Yusuf A.’yı, 1 ay önce, yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı eşi Ayla K.’ya teslim etti. Ancak, daha sonra oğlundan haber alamadı. Polise başvuran baba, öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İnan K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İnan K.’nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü. Baba, 1 hafta önce de oğlunun Van Gölü’ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polis ile ve kendisine haber verdiğini iddia etti. Baba Emrah A., Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulundu.

'OĞLUM İŞKENCE GÖRDÜ'

Baba A. olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcılığı ve jandarmanın ihmali olduğunu iddia ederek, görevliler hakkında da savcılığa şikayetçi oldu.

Oğlunun işkence gördüğünü söyleyen Emrah A., “Oğlumun hayatını kurtaran aile, çocuğu polise teslim etmesine rağmen, çocuğumu savcılık kanalıyla jandarmaya teslim ettiriyorlar. Teslim eden aileyi susturuyorlar. Tutanaklardan da çıkartmak suretiyle, çocuğum ‘dışarıda oynadığı’ beyanıyla tekrar annesine veriliyor. Van’daki savcı ve jandarmadan şikayetçiyim. Çünkü çocuğumu kurtaran aileyi tutanaklardan çıkarmak suretiyle bunların ikisini de akladı. Aynı arabayla getirildiler. Çocuğuma yapmadıkları kalmamış buna rağmen savcılık ve jandarmada özellikle konuyu kapatıyorlar” dedi.