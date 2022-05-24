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Kan donduran vahşet! Arkadaşlarını öldürüp intihar süsü verdiler

24.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da Kübra Nur D.‘nin (20), arkadaşı Mehmet Küpeli’nin (32) intihar ettiği ihbarında bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D. "Olayın intihar değil, cinayet" olduğunu itiraf etti. Kübra Nur D. ve maktülün olaya karışan 2 arkadaşı gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları!

Kan donduran vahşet! Arkadaşlarını öldürüp intihar süsü verdiler

Dehşete düşüren olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Nur D.‘nin (20), arkadaşı Mehmet Küpeli’nin (32) intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Mehmet Küpeli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay anında evde olan Kübra Nur D.'nin ilk ifadesinde Mehmet Küpeli, arkadaşları Adem S. ve İbrahim A. dışarıdayken tartıştıklarını ve Mehmet Küpeli'nin tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini ve korktuğu için arkadaşları Adem S. ve İbrahim A.’yı arayıp haber verdiği şeklinde söylediği öğrenildi.

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"İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET"

Olayın cinayet olabileceğinden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri araştırmayı derinleştirdi. Tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D. "Olayın intihar değil, cinayet" olduğunu itiraf etti. O an evde 4 kişi olduklarını ve Adem S.‘nin (35) tüfekle Mehmet Küpeli'yi öldürdüğünü, İbrahim A. (31) ile de olaya intihar süsü verdiklerini anlattı. Olay anından sonra ise telefon kayıtlarına geçmesi için şahısların markete gittiğini ve bir süre sonra da Adem S. ve İbrahim A.’yi arayarak Mehmet Küpeli’nin intihar ettiğini söylediğini ifade etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin iş yerlerine yaptıkları operasyonla Adem S., İbrahim A. ve olayı itiraf eden Kübra Nur D.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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