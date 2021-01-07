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Kan gövdeyi götürecek... Run Hide Fight’tan fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Hem kendi hem de arkadaşlarının hayatını kurtarmak zorunda olan 17 yaşındaki genç kız Zoe’nin verdiği mücadeleyi konu alan aksiyon filmi Run Hide Fight’tan fragman yayınlandı.

Prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde oldukça beğenilen aksiyon filmi Run Hide Fight’tan fragman yayınlandı. Genç oyuncu Isabel May’in başrolünü üstlendiği Run Hide Fight, 17 yaşındaki genç bir kız olan Zoe'nin hayatı için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

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Infestation, The Witch Files gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Kyle Rankin'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Isabel May’e Thomas Jane ve Radha Mitchell gibi isimler eşlik ediyor.

RUN HİDE FİGHT KONUSU

Zoe, annesinin ölümünden sonra hayatının çok zor bir döneminden geçen genç bir kızdır. Kafasını dağıtmak için özel kuvvetlerin eski bir üyesi olan babası Todd ile birlikte ava çıkar. Zoe, bu sırada öğrendiklerini aklına dahi gelmeyecek bir durumda kullanmak zorunda kalır. Bir grup çocuk, okul binasını kuşatınca Zoe, hem kendi hem de sınıf arkadaşlarının hayatı için zorlu bir savaşa girişir.

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Run Hide Fight'ın ülkemizde 12 Şubat tarihinde vizyona girmesi planlanıyordu. Ülkemizde sinemaların 1 Mart tarihine kadar kapalı olacak olması haberinden sonra filmin vizyonu belirsizliğini koruyor.

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