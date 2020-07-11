Kanal D'de flaş ayrılık! Dilay Korkmaz ayrılığı açıkladı

Kanal D ekranlarında cumartesi ve pazar günleri izleyiciyle buluşan Magazin D programının güzel sunucusu Dilay Korkmaz, Demirören Medya Grubu ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Gün içinde Magazin D'nin yeni sunucusunun Aslı Turanlı olduğu duyurulmuştu.

Kişisel sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyuran Dilay Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde değişiklik ve farklı formatlar ile izleyiciyle buluşmayı keyifle bekliyorum. Daha farklı mecra ve formatlarla yeniden görüşeceğiz."

Dilay Korkmaz daha sonraki açıklamasında ise şunları söyledi:

"Üzgün surat emojileri ve üzgün mesajlar atmayın ama yine çok güzel işler ve güzel projelerle bir araya geleceğiz azıcık bir tatil yapayım ya durun."

