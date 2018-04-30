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Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

DİZİ HABERLERİ  | 30.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Kanal D'nin de içerisinde bulunduğu Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Kanal D'de köklü bir değişiklik yapılacağı iddia edildi.

Kanal D'nin Arka Sokaklar hariç tüm dizileri bitecek ve yerine bomba yapımlar gelecek.

Kanal D dizlerin ipini çekti!

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KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR

KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR
Tüm bu iddiaların sahibi Adolftay. Bu iddilara göre Kanal D ekranlarında başlayacak yapımlardan biri Kurtlar Vadisi. Uzun süredir kendisine yayınlanacak kanal arayan Kurtlar Vadisi, Kanal D ekranlarında karşımız çıkacak.
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DÜNYA ÇAPINDA BİR DİZİ SELANİK1920 DESTANI

DÜNYA ÇAPINDA BİR DİZİ SELANİK1920 DESTANI
Kanal D ekranlarında Vatanım Sensin yerine gelecek olan dönem dizisi Selanik 1920 Destanı. Dizinin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Kevin Costner rol alacak. Nurgül Yeşilçay'ın da dizide yer alması bekleniyor. Ayrıca Hugh Jackman, George Clooney gibi isimlerin adları geçiyor. Bekleyip göreceğiz.
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BİRİ BİZİ GÖZETLEMEYE GERİ GELİYOR

BİRİ BİZİ GÖZETLEMEYE GERİ GELİYOR
Özellikle milenyum başlarında fırtınalar estiren Biri Bizi Gözetliyor adlı yarışma programını Show TV ekranlara getirmek istiyordu ancak olmadı. BBG'nin Kanal D ekranlarında yayınlanacağı iddia ediliyor.
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KANAL D'NİN TEK VAZGEÇEMEDİĞİ

KANAL D'NİN TEK VAZGEÇEMEDİĞİ
Arka Sokaklar ise tüm yayında olan diziler arasından, paçayı kurtaran olacak. Yayınına gelecek sezon devam edeceği iddia edildi.
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AKIBETİ BELLİ DEĞİL

AKIBETİ BELLİ DEĞİL
İnsanlık Suçu son haftalarda hayli ivme kazandı. Reytinglerde üst sıraları yavaş yavaş tırmalıyor. Gelecek sezon olur mu olmaz mı önümüzdeki haftalarda göreceğiz.
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BÜYÜK OYNADI BÜYÜK KAYBETTİ

BÜYÜK OYNADI BÜYÜK KAYBETTİ
Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi, sürpriz bir şekilde 1 Mayıs salı akşamı final yapıyor.
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SİYAH BEYAZ AŞK ANLAŞMAYA VARAMADI

SİYAH BEYAZ AŞK ANLAŞMAYA VARAMADI
Siyah Beyaz Aşk ise bu sezon sonunda izleyiciye veda edecek.
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VATANIM SENSİN'E VEDA

VATANIM SENSİN'E VEDA
2 sezondur Kanal D ekranlarında yer alan Vatanım Sensin'e izleyici bu sezon veda edecek.
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