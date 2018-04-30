Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'nin Arka Sokaklar hariç tüm dizileri bitecek ve yerine bomba yapımlar gelecek.

Kanal D dizlerin ipini çekti!

1 / 8 KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR Tüm bu iddiaların sahibi Adolftay. Bu iddilara göre Kanal D ekranlarında başlayacak yapımlardan biri Kurtlar Vadisi. Uzun süredir kendisine yayınlanacak kanal arayan Kurtlar Vadisi, Kanal D ekranlarında karşımız çıkacak.

2 / 8 DÜNYA ÇAPINDA BİR DİZİ SELANİK1920 DESTANI Kanal D ekranlarında Vatanım Sensin yerine gelecek olan dönem dizisi Selanik 1920 Destanı. Dizinin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Kevin Costner rol alacak. Nurgül Yeşilçay'ın da dizide yer alması bekleniyor. Ayrıca Hugh Jackman, George Clooney gibi isimlerin adları geçiyor. Bekleyip göreceğiz.

3 / 8 BİRİ BİZİ GÖZETLEMEYE GERİ GELİYOR Özellikle milenyum başlarında fırtınalar estiren Biri Bizi Gözetliyor adlı yarışma programını Show TV ekranlara getirmek istiyordu ancak olmadı. BBG'nin Kanal D ekranlarında yayınlanacağı iddia ediliyor.

4 / 8 KANAL D'NİN TEK VAZGEÇEMEDİĞİ Arka Sokaklar ise tüm yayında olan diziler arasından, paçayı kurtaran olacak. Yayınına gelecek sezon devam edeceği iddia edildi.

5 / 8 AKIBETİ BELLİ DEĞİL İnsanlık Suçu son haftalarda hayli ivme kazandı. Reytinglerde üst sıraları yavaş yavaş tırmalıyor. Gelecek sezon olur mu olmaz mı önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

6 / 8 BÜYÜK OYNADI BÜYÜK KAYBETTİ Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi, sürpriz bir şekilde 1 Mayıs salı akşamı final yapıyor.

7 / 8 SİYAH BEYAZ AŞK ANLAŞMAYA VARAMADI Siyah Beyaz Aşk ise bu sezon sonunda izleyiciye veda edecek.