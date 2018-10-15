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Kanal D'den yeni aile komedisi: Memo Can İkizler

DİZİ HABERLERİ  | 15.10.2018 20:18 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni aile komedisi dizisi Memo Can İkizler'in konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Erler Film Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Memo Can İkizler dizisinde Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı başrollerde oynayacak.

Kanal D'den yeni aile komedisi: Memo Can İkizler

Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral paylaşıyor. Erol Özlevi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Memo-Can İkizler"in senaryosu ise, Ahmet Yurdakul’a ait.

Kanal D’nin sevimli küçük yıldızı Emir Berke Zincidi yeniden ekranda!

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "Küçük Ağa" dizileri ile tüm Türkiye tarafından sevilen küçük yıldız Emir Berke Zincidi, "Memo-Can İkizler" ile yeniden izleyici karşısına çıkacak. Emir Berke Zincidi, bir yandan kısıtlı imkânlar içerisinde yaşayan Memo’yu canlandırırken bir yandan da iyi bir eğitimle yetişen Can’a hayat verecek.

Memo Can İkizler 2

MEMO CAN İKİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan dizide;
Memo annesi, ninesi ve çok sevdiği dayısı Çilingir Osman’la yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kâğıt toplar, hurda toplar, mendil satar Memo. Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir mâlikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bu duygusal, komik ve sıcak hikayede zamanla sırlar ortaya çıkmaya devam edecek.

Sevgi dolu hikayesiyle "Memo - Can İkizler" yakında Kanal D’de!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
boşuna paranızı sokağa atmayın bu dizi hayatta tutmaz, kalite çok düştü Tv’de çok
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