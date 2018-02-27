Kanal D'nin dizisi Meryem ekrana veda ediyor! Meryem'in finalinde neler olacak?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç ve Cemal Toktaş'ın paylaştığı Meryem dizisi ekrana veda ediyor. Dizinin final bölümü 28 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

MERYEM DİZİSİ NEDEN BİTTİ?

Kanal D'de yaz dizisi olarak başlayan Meryem, aldığı iyi reytinglerle yeni sezonda da devam etmişti. Ancak Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz gibi güçlü yapımların karşısında reytingleri düşen dizi için final kararı alındı. Meryem dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümü Total reyting grubunda 29. sırada, AB grubunda ise 26. sırada yer alabilmişti.

MERYEM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza sonucu hayatları kesişen, başlarda birbirlerinden nefret etseler de aşk ile bambaşka bir hayata sürüklenen Meryem ve Savaş’ın hikâyesi izleyiciden tam not aldı. İyiliğin, naifliğin ve saflığın göstergesi Meryem, yaşanan o talihsiz kazadan sonra hiçte istemediği birçok olayın içine düşüp çok zor günler geçirdi. Savaş ise güçlü, adil, vicdanlı ve romantik bir adam olmasına rağmen verdiği kayıpların acısı ile sert bir adama dönüşerek Meryem’e birçok kez zarar verdi.