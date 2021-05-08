Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli, mahlepsiz, ağızda dağılan kıtır kıtır kandil simidi tarifi

Mahlepli kandil simidinin kokusu sadece mutfağı değil tüm evi mis gibi sararken, mahlepsiz kandil simidinin de tadına doyum olmuyor. Elbette herkesin kendine göre bir damak zevki bulunurken, ağızda dağılan kıtır kıtır kandil simidinin müdavimleri yılın her gününde bu lezzeti arıyor.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş margarin veya tereyağı

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

Susam

Yumurta

Büyük bir kasede kabartma tozu ve un dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. Elenmiş unu karışıma azar azar ekleyin ardından kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun. Hamurun yumuşaklığı kulak memesi kıvamında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar bekletin. Hamur beklerken susam ve yumurtayı kaselerde hazırlayın. Hamurdan kopardığınız parçalara simit şekli verin. Önce yumurtaya sonra da susama bulayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişirin.