Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli, mahlepsiz, ağızda dağılan kıtır kıtır kandil simidi tarifi

Mahlepli kandil simidinin kokusu sadece mutfağı değil tüm evi mis gibi sararken, mahlepsiz kandil simidinin de tadına doyum olmuyor. Elbette herkesin kendine göre bir damak zevki bulunurken, ağızda dağılan kıtır kıtır kandil simidinin müdavimleri yılın her gününde bu lezzeti arıyor.
Malzemeler
4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş margarin veya tereyağı
1 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 tatlı kaşığı mahlep
1 paket kabartma tozu
2 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için
Susam
Yumurta
Büyük bir kasede kabartma tozu ve un dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. Elenmiş unu karışıma azar azar ekleyin ardından kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun. Hamurun yumuşaklığı kulak memesi kıvamında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar bekletin. Hamur beklerken susam ve yumurtayı kaselerde hazırlayın. Hamurdan kopardığınız parçalara simit şekli verin. Önce yumurtaya sonra da susama bulayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişirin.
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
2 çorba kaşığı yoğurt
Sıvı yağ, oda sıcaklığındaki margarin, yoğurt, sirke, şeker, yumurta sarısı ve tuzu karıştırın. En son un ve kabartma tozunu ekleyin.
Hamuru yoğurun, kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Aldığınız hamur parçasını elinizle açın, çay pardağı ile yuvarlak şekilde kesin. Ortasını ise şişe kapağı ile kesip çıkarın. Son olarak yumurta beyazına ve susama bulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece de 20 dakika pişirin.
Malzemeler
1 çay bardağı sıvı yağ
125 gr margarin
1 yumurta
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Simidi batırmak için;
1 su bardağı su
5- 6 yemek kaşığı pekmez
1- 5 su bardağı kavrulmuş susam
Un hariç tüm malzemeleri derin bir kapta iyice karıştırın. Oda sıcaklığındaki margarini karışımın içinde iyice ezin. Yavaş yavaş unu ekleyin. Unun belirli bir ölçüsü yok, burada önemli olan hamurun ele yapışmayacak ve elin altında dağılmayacak kıvama gelmesidir. Bu nedenle un yavaş eklenir ve hamurun durumu kontrol edilir.
Diğer yanda su ve pekmezi karıştırın, susamı bir tabağa koyun.
Hamurdan aldığınız parçalara simit şekli verin, ardından ilk olarak pekmezli suya batırın.
Ardından susama bulayın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
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