YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kandırılıyor olabiliriz: Kaşar peyniri sandıklarınız tost peyniri olabilir! Kaşar ve tost peynirinin farkı nasıl anlaşılır?

Kandırılıyor olabiliriz: Kaşar peyniri sandıklarınız tost peyniri olabilir! Kaşar ve tost peynirinin farkı nasıl anlaşılır?

27.09.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşar yemeklerde, kahvaltılarda en sevilen ve sık kullanılan peynirler arasında bulunuyor. Hem tat hem de doku olarak diğer peynirlerden ayrılan kaşar peynirini alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Marketlerden satın aldığımız birçok kaşar peyniri aslında tost peyniri olarak satılıyor. Kaşar peyniri ve tost peynirinin arasındaki farkı anlamak için bilinçli olmak gerekiyor.

Kandırılıyor olabiliriz: Kaşar peyniri sandıklarınız tost peyniri olabilir! Kaşar ve tost peynirinin farkı nasıl anlaşılır?

Kaşar peyniri ve tost peynirinin ayırt edilmesi oldukça zor olabiliyor. Tat ve uzama bakımından birbirinden ayrılamayacak kadar benzer olan bu peynirlerin aslında belirgin farkları bulunuyor. Kaşar diye alınan tost peynirlerinin içerisinde bulunan eritme peynirler sağlığımızı tehlikeye atabiliyor.

BESİN DEĞERLERİ FARKLI

Ekran görüntüsü 2022-09-27 141548

Kaşar peyniri sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir peynirdir. Tost peyniri ise bir çeşit eritme peyniridir. Tost peynirini gerek renk gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zordur. Ancak aralarındaki en büyük fark, şüphesiz ki besin değerleridir. Kaşar peyniri protein, kalsiyum açısından tost peynirine göre daha besleyicidir.

İÇERİKLERİ FARKLI

Ekran görüntüsü 2022-09-27 141435

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasında süt farkı var. Kaşar peyniri ham sütten üretiliyor ama tost peyniri eritme peynirden üretiliyor. Yani kaşar peynirinde ham madde süt iken, eritme peynirinde ham madde daha önce üretilmiş peynirlerdir. Bir diğer problem ise eritme peynirlerinde kusurlu olanların da kullanılma ihtimali.

Ekran görüntüsü 2022-09-27 141557

Peynir alışverişi yaparken, etiket ve içindekiler kısmını dikkatle okumak gerekiyor. Sadece görünüşüne bakarak aldığınız kaşar peynirler aslında tost peyniri çıkabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınızPazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Anahtar Kelimeler:
peynir Ambalaj market kaşar peyniri tost kaşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdi

İtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdi

Daracık elbisesiyle zıpladı! Bomba anlar

Daracık elbisesiyle zıpladı! Bomba anlar

Göğüslerini büyüttü! Gömlek çıkınca dekolte göründü

Göğüslerini büyüttü! Gömlek çıkınca dekolte göründü

Herkes tarifini isteyecek! Karışık kuru dolma tarifi

Herkes tarifini isteyecek! Karışık kuru dolma tarifi

Daha lezzetlisi yok: Masterchef Tiramisu tarifi!

Daha lezzetlisi yok: Masterchef Tiramisu tarifi!

Klasik kahvaltılıkları bir kenara bırakın: Nefis patates tost tarifi

Klasik kahvaltılıkları bir kenara bırakın: Nefis patates tost tarifi

İlginizi Çekebilir

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.