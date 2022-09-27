Kandırılıyor olabiliriz: Kaşar peyniri sandıklarınız tost peyniri olabilir! Kaşar ve tost peynirinin farkı nasıl anlaşılır?

Kaşar peyniri ve tost peynirinin ayırt edilmesi oldukça zor olabiliyor. Tat ve uzama bakımından birbirinden ayrılamayacak kadar benzer olan bu peynirlerin aslında belirgin farkları bulunuyor. Kaşar diye alınan tost peynirlerinin içerisinde bulunan eritme peynirler sağlığımızı tehlikeye atabiliyor.

BESİN DEĞERLERİ FARKLI

Kaşar peyniri sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir peynirdir. Tost peyniri ise bir çeşit eritme peyniridir. Tost peynirini gerek renk gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zordur. Ancak aralarındaki en büyük fark, şüphesiz ki besin değerleridir. Kaşar peyniri protein, kalsiyum açısından tost peynirine göre daha besleyicidir.

İÇERİKLERİ FARKLI

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasında süt farkı var. Kaşar peyniri ham sütten üretiliyor ama tost peyniri eritme peynirden üretiliyor. Yani kaşar peynirinde ham madde süt iken, eritme peynirinde ham madde daha önce üretilmiş peynirlerdir. Bir diğer problem ise eritme peynirlerinde kusurlu olanların da kullanılma ihtimali.

Peynir alışverişi yaparken, etiket ve içindekiler kısmını dikkatle okumak gerekiyor. Sadece görünüşüne bakarak aldığınız kaşar peynirler aslında tost peyniri çıkabilir.

