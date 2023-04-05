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Kanıt'ın yıldızı Sevil Atasoy'dan şaşırtan itiraf! 'Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım'

05.04.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren ve tekrarları hala ilgiyle izlenen Kanıt'ın yıldızı Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'dan şaşırtan itiraflar geldi. Atasoy ilk evliliği hakkında yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Kanıt'ın yıldızı Sevil Atasoy'dan şaşırtan itiraf! 'Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım'

Kanıt dizisiyle hafızalarımıza kazınan Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberlercom'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının yeni konuğu oldu. Kişiliğinden ve özel hayatından bahseden Atasoy, çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Atasoy'un 'Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım' sözleri ise gündem oldu. Yıllar önce özel hayatında babasının baskısının olduğunu dile getiren Sevil Atasoy evlilik açıklamasıyla dikkat çekti. Atasoy sözlerine şöyle devam etti;

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"Çok erken yaşta evlenmemek lazım. Benim üzerimde baba ve çevre baskısı çok fazlaydı. Babam da Adli Tıp Uzmanı'ydı o yüzden akşam kızının dışarıda olmasını istemezdi. Bir gece bile bir arkadaşımın evinde kalmadım. Baba evinden kaçmak için evlendim ama doğru değildi. O da çok kısa sürdü.

Babam, orta okuldan beri flört ettiğim kişiyi solcu olduğu için istemedi. Babam 'Komüniste kız vermem' dediği için sevdiğim adamla (Faruk) değil, başkasıyla evlendim. Ama sonra Faruk'a geri döndüm ve kızımız oldu. Faruk için de benim için o süreç çok zordu.

'EVLİYKEN BAVULUMU ALIP SEVDİĞİM ADAMA KAÇTIM'

Ben ilk eşimle evliyken valizimi alıp sevdiğim adama kaçtım. Sevdiğim adam Ankara'da öğrenci evinde kalıyordu, karşısında beni valizle görünce düşüp ölüyordu. Hayat uzun yıllar sonra bizi birleştirdi. Faruk çok zeki bir adam. Benim evlilik konumu hiç dile getirmemişti. Kadından anlayan erkekler var Faruk da öyle. Beni iyi idare eder."

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"ANNE VE BABAM ÖLÜRKEN YANLARINDA DEĞİLDİM"

En büyük pişmanlığından da bahseden Sevil Atasoy anne ve babasının son anlarında yanlarında olmadığını dile getirdi. Atasoy "Annem ve babam ölürken yanlarında değildim. Aynı hastanedeydim ama onların gözlerini kapatışını izlemedim. Bir gün bile mezarlığa gitmedim. Bana göre onlar ölmediler, öyle görüyorum. Onlar bir yerlerde yaptıklarımı görüyor. Kendi kafamda onlara bazen sorular sorarım. Babam olsa ne yapardı diye düşünürüm çünkü o da bu meslektendi. Onlar benim için kafamda ölmediler. Doğru bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Ben az ağlarım ve empati kurmasını da pek bilmem" dedi.

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kanıt sevil atasoy evlilik

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