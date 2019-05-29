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Kansas'ta düşen yıldırımın ilginç görüntüsü kayda geçti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

ABD'de Missouri ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi.

ABD'de Kansas şehrinde aracının içinden kasırgayı görüntüleyen bir kişi düşen yıldırımın ilginç görüntülerini de kayda aldı. ABD yerel medyası, yıldırımın yeryüzüne düştüğü an ve ışığının gökyüzündeki dağılımına dair görüntünün şu ana kadar kaydedilmiş en ilginç yıldırım görüntüsü olduğunu yazdı.

Görüntülerde yıldırımın düşmesinden hemen önce zifiri bir karanlık oluşuyor ardından yıldırım düşüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd Kansas Yıldırım kasırga

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