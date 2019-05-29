Kansas'ta düşen yıldırımın ilginç görüntüsü kayda geçti

ABD'de Kansas şehrinde aracının içinden kasırgayı görüntüleyen bir kişi düşen yıldırımın ilginç görüntülerini de kayda aldı. ABD yerel medyası, yıldırımın yeryüzüne düştüğü an ve ışığının gökyüzündeki dağılımına dair görüntünün şu ana kadar kaydedilmiş en ilginç yıldırım görüntüsü olduğunu yazdı.

Görüntülerde yıldırımın düşmesinden hemen önce zifiri bir karanlık oluşuyor ardından yıldırım düşüyor. (DHA)





