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Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan güzel haber! "Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor"

23.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmelerini sosyal medyadan paylaştı. Kalkavan takipçilerine güzel haberi vererek "Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor" dedi.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan güzel haber! "Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor"

Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri anlattı. Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan sevenlerine iyi haberler verdi.

Billur Kalkavan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlığıyla ilgili son dakika gelişmelerini şu sözlerle anlattı:

"Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yok oluyorlar. Ufak tefek bir şeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok enerjim iyi. Ağrım sızım yok.

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Hâlâ tek sıkıntım iştah onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum. Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Bir sürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki bir daha uğramasın. Bye bye pislikler."

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Billur Kalkavan
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