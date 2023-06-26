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Kanser yakalanan Tanyeli tedavi görüyor! "Sonuna kadar tevekkül ediyorum"

26.06.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal Tanyeli bir süre önce ülkeye dönüş yapmış ve manevi hayata yöneldiğini açıklamıştı. Mide ameliyatı sonrası zayıflamasıyla gündeme gelen Tanyeli pankreas kanserine yakalandı. Tedavi için hastaneye yatan Tanyeli "Dürüst olmak gerekirse, sonuna kadar tevekkül ediyorum. Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım hep mücadeleyle geçti" dedi.

Kanser yakalanan Tanyeli tedavi görüyor! "Sonuna kadar tevekkül ediyorum"

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli son dönemde verdiği kilolarla gündem oluyordu. Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye ameliyat için dönmüş ve kilolarından kurtulmuştu.

Son haliyle beğeni toplayan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise kötü bir haberle gündeme gelmişti. 52 yaşındaki ünlü ismin pankreas kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Tanyeli "Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım mücadeleyle geçti ama kaderle savaşamazsın" dedi.

"ÇOK HASRET BİRİKTİRDİM"

Tanyeli konuşmasının devamında "Allah'ın yazdığı kaderle savaşamazsın. Ondan gelen her şeye razıyım. Tabii ki çok üzülüyorum bunu yaşadığım için ama kaderciyim. Ben son yıllarda çok yıprandım, üzdüm kendimi. Gurbetteydim, vatan hasreti çok çektim. Gurbetteki dostlarım ailem gibidir ama kimse memleket hasretini gideremez. Küçük oğlum ergenlik çağında olduğu için onu yalnız bırakmamak adına uzun süre vatanıma gelemedim. Çok hasret biriktirdim içimde. Kendime çok yükler yükledim. Çok duygusalım, bu da beni yoruyor... Hastalığımı bir hediye gibi düşünüyorum" dedi.

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"Artık kendime çeki düzen vermem, kendime yönelmem için. Sonuna kadar da tevekkül ediyorum. Hastalıkla savaşmak gibi bir şeyi de kabul etmiyorum. Çok agresif bir kelime" diyen eski oryantal konuşmasına şöyle devam etti:

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"İSYANA GEREK YOK"

"Kanser pankreastan başka bir yere sıçramadığı için de şanslıyım. Güçlü oranda kemoterapi alacağım. Kanserli bölgeyi kontrol altına alıp, sonrasında ameliyat olacağım. 7 cm'lik yumurtalığımda kistim var ama onu bile almadan kemoterapiye başlatıyor doktorlarım. Ama ne yaparsak yapalım, Allah ne derse o olur. İsyana gerek yok. Bana hep moralli ol, stres yapma diyorlar. Şunu da biliyorum, bu dünya fani, sadece bir seyyahım. Geliyorsun ve gidiyorsun. İki kapılı bir han. Son bir kapısı var bu dünyanın. Eğer bu son kapımsa, Allah da bana bunu tertemiz nasip eylesin. Düşünmek istemiyorsun zaman zaman ama teslimiyetçi de olmak gerekiyor. Sevdiklerinden ayrılık acıdır ama önemli olan ölüme temiz gitmektir."

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