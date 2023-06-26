Kazancıyla gündem olmuştu! Ece Seçkin şimdi de tanga bikinisiyle verdiği pozlarla gündemde

Uzun zamandır İdiyopatik Alerji hastalığıyla mücadele eden Ece Seçkin sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkan bir isim. Şarkıcı reklam anlaşmalarıyla paraya para demezken açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.
Hastalığının iyi durumda olduğunu açıklayan Seçkin de tatil sezonunu açan ünlüler arasında.
Bahçesinde keyifli bir gün geçiren Ece Seçkin tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi.
Şarkıcı pozlarına "Her anlamda Latin" notunu ekledi. Ece Seçkin'e "Çok güzelsin", "Latin sözünün hakkını verdin" yorumları geldi.