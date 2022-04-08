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Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

08.04.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı besinler, son zamanların en korkulan hastalıklarından biri olan kansere yol açıyor. Üstelik bu besinleri kanser başta olmak üzere birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. İşte zehir saçan 7 besin...

Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

Çağımızın hastalıklarından biri olan kanser insanlığın korkulu rüyasına dönüştü. Bazı yiyeceklerin kansere kapı araladığı açıklandı. Uzman isimler, insanların severek yediği ancak kansere yol açan yiyecekleri sıraladı.

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili problem depolama alanından geliyor. Neredeyse bütün alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek tehlikelidir.

Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

CİPS

Yüksek derecede yağ ve sodyum içeren cips aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de barındırır.

Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

ÇİFTLİK SOMONU

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağları gereklidir ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Sağlıklı bir atıştırmalık olan patlamış mısırın nasıl hazırlandığı oldukça önemlidir. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

İŞLENMİŞ, TÜTSÜLENMİŞ KIRMIZI ETLER

Hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekler insan sağlığıyla oynuyor. Genel olarak her gün yenilen kırmızı et, kanser riskini yüzde 22'ye kadar yükseltiyor.

Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

BEYAZ UN

Beyaz un, işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazı ile unun ağartılmasına neden olur.

Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

HİDROJENİZE YAĞLAR-TRANS YAĞLAR

Hidrojenize yağlar, uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.

Kansere davetiye çıkarıyor! İşte zehir saçan 7 besin...

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kanser
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