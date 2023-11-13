Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olmuştu! Fenomen Ayşenur Parlak'tan acı haber geldi

Henüz 12 yaşındayken kemik kanserine yakalanan ve ilerleyen yıllarda 2 kez meme kanseri, Lenfoma ve son olarak kolon kanserini yenen sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak yaşam mücadelesini kaybetti.

Kansere verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olan Parlak'ın ölüm ailesi ve sevenlerini kahretti.

Geçtiğimiz ağustos ayında 4. evre kolon kanserini yenen 37 yaşındaki 1 çocuk annesi Parlak, karaciğerinde tespit edilen kanserli hücre nedeniyle hastaneye kaldırımıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören fenomen hayata gözlerini kapadı.

Eşinin ölümüyle kahrolan Savaş Parlak, Instagram hesabından acı haberi duyurarak "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

Parlak'ın paylaşımına Bergüzar Korel, Bahar Şahin, Burcu Kara ve Berfu Yenenler gibi birçok isimden taziye yorumu geldi.







