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Kansere yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy’dan öncesi- sonrası paylaşımı

09.07.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylardan lenf kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini çok üzmüştü. Tedavi görmeye başlayan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan öncesi-sonrası paylaşım yaparak tedavi ile kanserli hücrelerin azaldığını açıkladı.

Kansere yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy’dan öncesi- sonrası paylaşımı

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. 31 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Aksoy Instagram hesabından paylaştığı öncesi-sonrası videosuyla kanserli hücrelerin azaldığını göstererek, "Hocam her zaman içinizdeki star ışığını keşfedin demişti. En sonunda keşfettim. Sonra ne mi oldu? İçimdeki ışığı söndürdüler. Şaka bir yana tedavimiz harika gidiyor. " dedi.

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"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Aksoy üzücü haberi, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." sözleriyle duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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