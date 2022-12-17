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Kanserle mücadele eden Jane Fonda'dan müjdeli haber

17.12.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu ve aktivist Jane Fonda, Instagram hesabından kanserinin remisyonda olduğunu müjdeledi.

Kanserle mücadele eden Jane Fonda'dan müjdeli haber

Jane Fonda eylülde kendisine, lenfatik sistemde başlayan bir kanser türü olan Hodgkin Dışı Lenfoma teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Gelecek hafta 85 yaşına girecek olan Grace and Frankie (Grace ve Frankie) yıldızı, bir eylemde çekilmiş fotoğrafının altına, "GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ!!!" yazdı.

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KEMOTERAPİYİ BIRAKACAK

Geçen hafta onkoloğum bana kanserimin remisyonda olduğunu ve kemoterapiyi bırakabileceğimi söyledi. Kendimi çok mutlu, çok şanslı hissediyorum. Benim için dua eden ve iyi düşünceler gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bu iyi haberde bunun bir rolü olduğuna eminim.

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Ünlü oyuncu, "Özellikle mutluyum çünkü ilk 4 kemoterapi tedavim benim için epey rahattı, sadece birkaç gün yoruldum, son kemoterapi seansıysa zordu ve 2 hafta sürdü, bu da çoğu şeyi başarmamı zorlaştırdı" diye devam etti.

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Fonda sözlerini, iyi tanındığı iklim değişikliği aktivizmini teşvik ederek takipçilerini "fosil yakıt projelerini hızlandırmayı amaçladığını" iddia ettiği "Senatör Joe Manchin'in... Kirli Anlaşmasını durdurmaya" çağırarak bitirdi.
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Jane Fonda, kasımda kendini ölmeye "hazır" hissettiğini söylemişti. Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamada "etrafta çok daha uzun süre bulunmayacağının farkında" olduğunu söyleyen Fonda, "harika bir hayat yaşadığı" için "hazır" hissettiğini de sözlerine eklemişti.

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