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Kanserle mücadelesini sürdüren Christoph Daum, son durumunu açıkladı! 'Futbol maçı gibi!'

25.05.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştırmış olan Christoph Daum, kanserle mücadelesini sürdürüyordu. Son durumuyla ilgili konuşan Alman çalıştırıcı, "Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum" dedi.

Kanserle mücadelesini sürdüren Christoph Daum, son durumunu açıkladı! 'Futbol maçı gibi!'

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye üst üste iki, Beşiktaş'a da bir şampiyonluk kazandıran ve yakalandığı kanserle mücadele eden Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi.

Christoph Daum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve Almanya'da tedavisini sürdürdüğünü ifade etti.

"DÖNÜŞ SIKINTILI OLDU"

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Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığını belirten 69 yaşındaki Alman teknik adam, "Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım." dedi.

"HAFTAYA CHECK-UP YAPTIRACAĞIM"

Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlatan Daum, "Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz." diye konuştu.

"KAZANACAĞIMA İNANIYORUM"

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Sağlık durumuyla alakalı kendisini Türkiye'den ve dünyadan çok kişinin ardağını ama hepsine cevap veremediğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Teknik direktörken haftada iki maç yaptığımız oluyordu. Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum. Futbolda da bu hastalıkta da pes etmek yok."

Daum, Türkiye'de kendisini seven ve "geçmiş olsun" mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi

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