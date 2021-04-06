Trafik kazasında eşini kaybeden anneden çocukları için anlamlı hediye

Nicole Bennet isimli bir kadın iki çocuğunu babası olan Deonta’yı trafik kazası sonucunda kaybetti. 4 yaşındaki oğlu ve henüz dünyaya gelmemiş çocuklarının babalarını tanımasını isteyen Bennet, oldukça duygusal bir çalışmaya imza attı.

Nicole Bennet isimli bir kadın 4 yaşındaki çocuklarını mutlu etmek için ani bir şekilde vefat eden eşi Deonta’yı fotoğraflarına ekledi. Photoshop kullanarak eşinin fotoğrafını çocuklarıyla geçirdiği özel anlara ekleyen anne, bu çalışmasıyla sosyal medyada gündeme geldi.

Çocuklarının babalarını her daim yanında hissetmesi için bu çalışmaya imza attığını belirten Bennet, onlara sürekli olarak eşini anlatıyor.



