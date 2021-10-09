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  4. Kanunsuz Topraklar 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gülfem, Davut'la iş birliği yapıyor!

Kanunsuz Topraklar 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gülfem, Davut'la iş birliği yapıyor!

09.10.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın 3. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmana, Davut ve Gülfem'in iş birliği yapması damga vurdu.

Yapımcılığını Faruk Turgut'un, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban'ın yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar, yayınlanan son bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başardı.

1940'lı yıllarda Zonguldak'ta geçen dönem dizisi Kanunsuz Topraklar'ın merakla beklenen 3. bölümünden 2. fragman izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan fragmana, Gülfem ile Davut'un iş birliği yapması damga vurdu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. BÖLÜMDE NE OLDU?

Malik Bey'i vuran Davut, jandarmaya teslim olmak ister fakat kardeşleri Celal ve Eyüp buna karşı çıkarlar. Davut'u bayıltıp bir mağarada saklarlar lakin mağara, daha önce Davut'u öldürmesi için Malik Bey tarafından tutulan Çolak eşkıyasının gizlendiği yerlerden biridir.

Gülfem, Davut'un teslim olması için Fatma Ana'ya baskı yapar ama ondan babası yüzünden küçük Elif'in de öldüğünü öğrenince perişan olur ve babası hakkındaki fikirleri iyice değişmeye başlar.

Çolak'ın elinden kaçan Davut, jandarma komutanı Sezai'ye teslim olur. Malik'i vurduğunu söylese de Fatma Ana, onun tabancasıyla gelip teslim olmuştur ve Malik Bey'i kendisinin vurduğunu iddia etmektedir.

Sezai, olayın görgü tanığı Gülfem'e, ''Malik Bey'i Davut mu vurdu?'' diye sorunca Gülfem ''Hayır'' der. İyileşen Malik Bey, Davut ve annesinden şikayetçi olmayacağını söyler. Fakat bunun için Davut'un imkânsız bir görevi yerine getirmesi lazımdır.

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Esra Bilgiç Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
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