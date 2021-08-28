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Kanye West albümü vaadiyle siber dolandırıcılık

28.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li rap şarkıcısı Kanye West'in yeni albümünü sadece müzik tutkunları değil, dolandırıcılar da bekliyor. Uzmanlar bu dönemde resmi albümü paylaşma vaadiyle ortaya çıkan tehlikeli program ve sahte bağlantı örnekleri buldu. West, 10. albümünü bu hafta dinleyiciye sunacak.

Kanye West albümü vaadiyle siber dolandırıcılık

Anti virüs program yazılımcısı Kaspersky, Kanye West'in çıkış tarihi yaklaşan son albümünün Temmuz-Ağustos aylarından itibaren siber suçluları da harekete geçirdiğini keşfetti.

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Uzmanlar bu dönemde resmi albümü paylaşma vaadiyle ortaya çıkan tehlikeli program ve sahte bağlantılar buldu.
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Örnekler arasında çeşitli dolandırıcılık türleri mevcut. Örneğin, kullanıcılara sözde albümü indirmek için bir bağlantı veriliyor ve ardından ankete katılmaları, robot olmadıklarını onaylamaları isteniyor. Bu tıklamalarla kullanıcının cihazına virüs bulaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Kanye West
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