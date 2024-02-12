Kanye West bu sefer de albüm kapağına karısını çıplak koydu

Bianca Censori Kanye West ile evlendiği günden beri magazin gündeminde. Sokaklarda yarı çıplak dolaşması, kocası tarafından çıplak pozlarını paylaşılması gibi olaylarla gündeme gelen modacı son olarak şeffaf yağmurluğun altına bir şey giymeyerek çevresini endişelendirmişti.

Kocasının etkisi altında kaldığı düşünülen Cencori konuya dair yorumda bulunmuyordu.

Bu olaylarla gündemdeyken bir bomba daha yaşandı. Kanye West "Vultures Volume 1" albümünün kapağında yine Bianca Censori'nin çıplak olduğu görüldü.

Kanye West'in bu paylaşımı da büyük tepki gördü ve paylaşıma "Kim eşine böyle davranır?", "Kadını oyuncak gibi kullanıyor", "Bu kadının ailesi yok mu?" yorumları yağdı.







