Kanye West bu sefer de eşinin yarı çıplak hallerini paylaştı! "Bu yıl pantolon yok"

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kanye West, kısa süre önce evlendi.

Eşi Bianca Censori ile sık sık görüntülenen West müstehcen Venedik pozlarıyla 2024'e damga vurmuştu. Censori'nin sokaktaki müstehcen tarzı da tepki çekmişti.

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West bu sefer her yere yanında götürdüğü eşi Bianco Censori'nin neredeyse çıplak hallerini paylaşarak şoke etti.

West paylaşımlardan birine "Bu yıl pantolon yok" notunu düştü. West'e sosyal medyada tepki yağarken akıllara bir dönem Kim Kardashian'ın bikinili pozlarına izin vermediği de geldi.







