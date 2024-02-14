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Kanye West eşinin müstehcen pozlarına tepki gösterenlere yanıt verdi! "O beni mutlu ediyor"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 17:33 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in her yere yanında götürdüğü eşi Bianco Censori son dönemde kıyafetleriyle gündemde. Bianca Censori'nin son olarak çıplak halini albüm kapağı yapan West'te tepki yağdı. West, yaptığı bir paylaşımla tepkilere yanıt verdi. Rapçi, "Beni rahat bırakın" dedi.

Kanye West eşinin müstehcen pozlarına tepki gösterenlere yanıt verdi! "O beni mutlu ediyor"

Kim Kardashian'la evlilikleri biten Kanye West şimdilerde ilginç giyim tarzıyla dikkat çeken yeni eşi Bianca Censori ile sık sık gündeme geliyor.

Kendi giyim markası olan ünlü rapçi, yeni eşi Bianca Censori'nin çıplak hallerini paylaşmasıyla dikkat çekiyor.

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Eşinin çıplağa yakın fotoğraflarını sosyal medyasına konu eden West son olarak Censori'nin gece klubünde dans ederken ki videosunu art arda üç kere paylaştı.

Ünlü isimin paylaşımına tepki gelince sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla yanıt verdi. Ünlü isim, videoda açtı ağzını yumdu gözünü.

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"BUNDAN MUTLUYUM"

West, "Karımı istediğim kadar postalayacağım, kardeşim. Bu beni mutlu ediyor. Bazı insanlar senin mutlu olmanı istemez. Onlar senin onları mutlu etmeni ister. Ben kendimi mutlu etmeye karar verdim ve bundan mutluyum" diye not düştüğü videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Rapçi, ayrıca paylaştığı videoda "O beni mutlu ediyor ve bu yüzden hepiniz müziğimden memnunsunuz, çünkü ben mutluyum. Beni yani kralı rahat bırakın artık" ifadelerini kullandı.

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