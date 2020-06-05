Kanye West, George Floyd’un kızının eğitimini üstlendi ve...

Kim Kardashian’ın eşi Kanye West’in temsilcisi, CNN’e verdiği demeçte, ünlü rapçinin George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor’ın ailelerini desteklemek için 2 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

West’in aynı zamanda Floyd’un 6 yaşındaki kızı Gianna Floyd’un tüm okul eğitimini kapsayacak şekilde 529 üniversite fonu kurduğunu söyledi.

West hakkında konuşan temsilci, Kanye’nin, Chicago’da ve ülke çapında krizde olan ve ABD’deki huzursuzluktan etkilenen birkaç siyahi şirkete de bağışta bulunduğunu doğruladı.

Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West'in Trump destekçisi olduğu biliniyor.

