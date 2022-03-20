Kanye West Grammy’den men edildi!

Kanye West’in 2022 Grammy Ödülleri’nde sahne performansı iptal edildi. 44 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısına getirilen yasağın, West’in “sosyal medyadaki davranışlarıyla” ilgili olduğu belirtildi.

West’in temsilcisi, şarkıcının ekibinin cuma gecesi bir telefon aldığını ve kendisinin "ne yazık ki internetteki davranışları" nedeniyle gösterinin sanatçı kadrosundan çıkarıldığının bildirildiğini öne sürdü.

The Blast gazetesinde çıkan haberde, Kanye West’in ekibinin karardan dolayı şaşırmadığı ifadesi de yer aldı.

İnternet üzerindeki endişe verici davranışları nedeniyle sahne performansı iptal edilen West, bir süredir sosyal medyada eski eşi Kim Kardashian ve onun yeni sevgilisi Pete Davidson hakkında tacize varan paylaşımlarda bulunuyor.



Adını mahkeme kararıyla remen “Ye” olarak değiştiren şarkıcı, tacizleri nedeniyle Instagram tarafından 24 saat yasaklanmıştı. Komedyen Trevor Noah, West’in eski eşi Kardashian’ı taciz eden paylaşımlarını eleştirmiş, West karşılık olarak Noah’a ırkçı bir küfür etmişti. Paylaşım daha sonra silinmişti.



Bugüne kadar 75 kez Grammy’ye aday gösterilen ve 22 Grammy ödülü kazanan West, Yılın Albümü, En İyi Rap Albümü, En İyi Rap Şarkısı ve En İyi Rap İşbirliği dallarında 2022 Grammy Ödülleri’ne aday.



